İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Aydın'ın Didim ilçesine getirildi.
İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Didim Devlet Hastanesi'ne geldi.
Hastane önünden cenaze aracından indirilen Eygi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangasında taşınarak morga götürüldü.
Bu esnada Eygi'nin yakınları gözyaşı döktü. Fenalaşan Eygi'nin annesi Rabia Birden'e sağlık ekipleri müdahale etti.
Ayakta durmakta güçlük çeken baba Mehmet Suat Eygi'yi ise ilçe kaymakamı Can Kazım Kuruca teselli etti.
Eygi'nin cenazesi, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Ayşenur Ezgi Eygi #Türk bayrağı
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