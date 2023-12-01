İsrail ateşkesi bitirdi... Uluslararası İlişkiler Uzmanı Uzgel değerlendirdi: ‘İsrail’i durduracak bir güç yok’

Yayınlanma: 01.12.2023 - 17:11

Güncelleme: 01.12.2023 - 17:11

Bir haftadır devam eden insani aranın sona ermesiyle İsrail ordusu Gazze şeridine yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İlhan Uzgel, saldırıların yeniden başlamasını Cumhuriyet TV’ye değerlendirdi.

“GAZZE’NİN KUZEYİ FİLİSTİNLİLERDEN ARINDIRILMAK İSTENİYOR”

Yeniden saldırılara başlayan İsrail’in hedeflerini dile getiren Uzgel, “Mümkünse toptan tabii ama şimdilik Gazze’nin kuzey bölgesini Filistinlilerden arındırmak hedefleniyor. Karadan ve havadan bombalayarak oradaki hayatı yaşanmaz kılarak, can güvenliğini yok ederek gerçekleştirmek istiyor. Bu aralar İsrail’in de işine yarıyor, toparlanma, yeni strateji, taktik geliştirme, planlarını gözden geçirmek gibi aralara ihtiyacı oluyor. Öte yandan dünyadan gelen baskıyı hafifletmek istediler ama bölgenin ihtiyacı olan, insani ara değil, ateşkes” açıklamasında bulundu.

“ESAS DERDİ GİDENLERİN DÖNEMEMESİNİ SAĞLAMAK”

İsrail’in esas amacının altını çizen Uzgel, “Özellikle Gazze’nin kuzey bölümünü yok etmeye ve Filistinlilere dair bir şey bırakmamaya çalışıyor. Esas derdi gidenlerin geri dönememesini sağlamak. ‘Her yeri vuruyoruz, hatane diye okul diye güvenmeyin’ imajı yaratmak ve etnik temizlik yaratmak” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL’İ DURDURACAK BİR GÜÇ YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türkiye’nin İsrail-Filistin savaşındaki konumuna değinen Uzgel, “Erdoğan iç politika kaygısıyla yüksek perdeden konuşuyor. O nedenle buradan bir şey çıkmaz. Bu çatışmada en fazla araya girenler Mısır ve Katar oldu. Erdoğan’ı kimse arabulucu olarak görmek istemiyor. Erdoğan, batılı rehineleri Hamas’a bıraktırmak istedi ama Hamas üzerinde bile etkisi olmadığını gördük. Dolayısıyla şu an İsrail’i durduracak bir güç yok. İsrail arkasına Amerika’yı aldı. Rusya ve Çin doğrudan işin içinde değil” dedi.