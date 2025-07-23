İsrail’e askeri teknoloji sağlayan şirketlerin olduğu fuarı protesto etmişlerdi... 12 kişiye tutuklama talebi

İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na (IDEF 2025) karşı dün yapılan protestonun ardından gözaltına alınan 12 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Protesto sırasında eylemcilerin attığı sloganların gerekçe edildiği gözaltına alınanlara “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu yöneltildi.

İSRAİL ŞİRKETLERİNİ PROTESTO ETMİŞLERDİ

Eylemciler, fuara katılan Lockheed Martin, BAE Systems, Leonardo, GE Aerospace gibi İsrail’e askeri teknoloji sağlayan şirketlerin varlığını protesto etmişti. “İDEF 2025 derhal iptal edilmeli” çağrısı yapılan açıklamada, Türkiye hükümetine de İsrail’e açık askeri ambargo uygulama çağrısı yapılmıştı.Eylemde “Nehirden denize özgür Filistin”, “Filistin halkı yalnız değildir”, “Soykırımcı sermaye İstanbul’dan defol” gibi sloganlar atılmıştı. Olay sırasında gözaltı yaşanmazken, akşam saatlerinde eyleme katılanlardan 12’si evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınmıştı.

Savcılık tarafından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen 12 kişi hakkında tutuklama talep edildi. EMEK GENÇLİĞİNDEN ÇAĞRI Gözaltına alınanlar arasında Emek Gençliği üyelerinin de aralarında olduğu bildirilirken adliye önüne şöyle çağrı yapıldı: "Aralarında yoldaşımızın da olduğu 8 kişi hakkında savcı cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle tutuklama talep etti. Yeniden söylüyoruz Filistin'in dostlarını yargılayamazsınız! Gazze'ye atılan bombaları üreten şirketlere alan açanlara, katliamın ortağı olanlara işbirlikçi demek suç değildir! Tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! Herkesi bu hukuksuzluğa ve ikiyüzlülüğe dur demeye, dayanışmaya çağırıyoruz!"