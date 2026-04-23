İsrail, İran'a saldırı için pusuda: 'ABD'den yeşil ışık bekliyoruz'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçici ateşkesi uzattığını duyurduğu İran'a yeni saldırılar için ABD'den yeşil ışık beklediklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer üst düzey güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan Katz, "İsrail, İran'a karşı savaşın yeniden başlatılmasına hazır, hedefler belirlenmiş durumda." ifadesini kullandı.

Katz, "ABD'den yeşil ışık bekliyoruz." diyerek İran liderlerine suikast düzenleyecekleri, ülkenin enerji ve elektrik altyapısı ile ekonomik altyapısını hedef alacakları tehdidinde bulundu.

İran'a yeni saldırıların daha farklı ve ölümcül olacağı iddiasında bulunan İsrail Savunma Bakanı, en hassas noktalara yıkıcı darbeler indirilerek bu kez Tahran yönetiminin devrileceğini savundu.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD ve İran, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.