İsrail Konsolosluğu önünde havaya ateş açmıştı: 7 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
Kılıç ve tabancayla gittiği İsrail Konsolosluğu önünde "İsrail'i istemiyorum" diye bağırarak havaya 5 el ateş eden B.K isimli şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre dün İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önüne kılıçla giden B.K., "İsrail’i istemiyorum” şeklinde bağırarak havaya 5 el ateş açtı.
Şüpheli bir süre sonra üzerinde Arapça yazılar bulunan kılıç ve havaya ateş açtığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.
7 AYRI SUÇ KAYDI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin emniyette 7 ayrı 'asayişe müessir' suçlardan kaydı çıktı.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklarla ilgili kanuna muhalefet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlmalarından işlemleri tamamlanan B.K. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #gözaltı #Asayiş #İsrail Konsolosluğu
En Çok Okunan Haberler
-
- 5 yıldızlı iki otelde falezlere gizli tünel!
- Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!
- Çanakkale'de korkunç kaza
- Tazminatını isteyen işçiye öldüren darp!
- İstanbul depremi için 'tarih aralığı' verdi
- Mimarlar Odası’nın açtığı üç davada karar çıktı!
- 3 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı...
- Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!
- Darp ederek öldürdükleri işçiyi suçladılar!
- 170 gizli yeraltı tesisine ulaştı!