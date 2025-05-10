Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 12:15

Güncelleme: 10.05.2025 - 12:15

Türkiye'nin en ünlü modacılarından Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Şansal, "İstanbul Havalimanı transitte gözaltı!" paylaşımını yaptı.

"YAKALAMAYA YÖNELİK BİR GÖZALTI İŞLEMİ"

Gazeteci Onur Öncü, X'tan yaptığı paylaşımda, "Barbaros Şansal’a ulaşmaya çalıştım. Net iyi değildi konuşamadık ama mesaj attı. Yakalamaya yönelik bir gözaltı işlemi. İfadesini alacaklar. Umarım ifade sonrası herhangi bir sevk falan olmadan serbest bırakılır" açıklamasını paylaştı.

Şansal, gözaltına alınmadan bir saat önce THY'nin uçağını içinden fotoğraf paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Şansal, 2024'te İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Şansal, 2017'de de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek KKTC'den sınırdışı edilmişti. Şansal, THY'nin İstanbul seferli uçuşundan indikten sonra bir grup tarafından saldırıya uğramıştı. Şansal'a saldıran 13 kişiden 12'si beraat etmiş, bir kişi de para cezasına çarptırılmıştı.