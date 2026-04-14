İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

14.04.2026 17:36:00
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırı soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmanın ardından başlatılan soruşturmada bugün adliyeye sevk edilen 1 şüpheli daha tutuklandı. Bunun üzerine toplam tutuklu sayısı ise 13'e yükseldi.

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 şüpheli öldürüldü, 2 saldırgan ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Yaralı 2 şüphelinin tedavileri hastanede sürüyor. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli daha çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunun üzerine toplam tutuklu sayısı ise 13'e yükseldi. Öte yandan hastanede bulunan 2 şüphelinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

