12.04.2026 16:06:00
İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırı... Yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, eylemin hazırlık sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürerken; soruşturmada, eylemin hazırlık sürecine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Terör saldırısının ardından polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, Levent Mahallesi Prof. Ahmet Kemal Aru Sokak'ta şüpheli Onur Çelik tarafından kiralanan 41 AIC 024 plakalı aracın 4 kapısının ve bagajının açık olduğu belirlendi.

Çalışmalarda, şüpheliler Ahmet İmrak, Onur Çelik ve Yunus Emre Sarban'ın araçtan sırt çantalı ve uzun namlulu silahlarla tekbir getirerek indikleri, Yapı Kredi Plaza çevresindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri, polisin de buna karşılık verdiği tespit edildi.

Tutuklanan 9 şüphelinin, IŞİD silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri, terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının doğrulandığı, örgütle arasında organik bağ kuran şüphelilerin IŞİD'in hedef ve çıkarları doğrultusunda, silahlı olarak faaliyet yürütmek şeklindeki eylemleriyle üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Saldırının IŞİD tarafından planlandığı, eylemin hazırlıklarının yapıldığı aşamalarda gizliliğine zarar verilmemesi için örgütle organik bağı bulunan sadık örgüt üyeleriyle hareket edildiği belirlenirken, şüphelilerin yakalandığı yer, yakalanma şekli, dijital materyallerindeki tespitler, haklarındaki istihbari bilgiler ve diğer tespitlerin tesadüflerle izah edilemeyeceği, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin eylemden haberdar oldukları, kendilerine örgüt tarafından verilen görev doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren zanlılara birlikte hareket ettikleri öğrenilirken, şüphelilerin örgütten aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçunu işledikleri anlaşıldı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından 12 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 9'u tutuklama, 2'si ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlik, 9 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, diğer 3 zanlının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika... İsrail Konsolosluğu önünde saldırı soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son Dakika... İsrail Konsolosluğu önünde saldırı soruşturmasında yeni gelişme: Şüpheliler adliyeye sevk edildi Son dakika gelişmesi... İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalarda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
CHP, İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıyı işaret etti: İçişleri Bakanı 'Bu bir IŞİD saldırısı' diyemiyor!
CHP, İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik saldırıyı işaret etti: İçişleri Bakanı 'Bu bir IŞİD saldırısı' diyemiyor! İstanbul Beşiktaş'ta, İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıya dair konuşan CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tepki gösterdi. Emre, "İçişleri Bakanı da 'Bu bir IŞİD saldırısı' diyemiyor. Neymiş? 'Dini istismar eden örgüt.' Halbuki bizim Milli Güvenlik Kurulumuz tarafından onun bir terör örgütü olduğu defaatle Milli Güvenlik Kurulu'nda karara bağlanmıştır, örnek mahkeme kararları vardır. Bunu sıkılarak, utanarak söylemenin bir anlamı yoktur" dedi.
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Beşiktaş’ta polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 17’ye yükseldi.