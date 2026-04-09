İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıyla ilgili Kocaeli’de 32 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul, Beşiktaş'ta uzun süredir boş durumda olan İsrail Konsolosluğu önündeki polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Kocaeli’de, saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.

32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan'da Beşiktaş'ta gerçekleşen silahlı saldırı olayıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu saldırının failleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 32 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, havalı tüfek ile çok sayıda çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Baskınlarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul, Beşiktaş Levent'te, 7 Nisan'da uzun süredir boş durumda olan İsrail Konsolosluğu önündeki polis kontrol noktasına terör saldırısı düzenleyen IŞİD'li teröristlerden biri öldürülerek etkisiz hale getirilirken, 2'si ise yaralı olarak ele geçirildi.

Saldırı sonrasında yürütülen çalışmalar neticesinde ise saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilerin de gözaltına alınmasıyla birlikte olayla ilgili gözaltı sayısı İstanbul'da 15'e yükseldi.