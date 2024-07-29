İsrail'den flaş 'NATO' çağrısı: 'Türkiye çıkarılsın'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız" açıklamasının ardından gerilim sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, diplomatlarına 'Türkiye'yi NATO'dan çıkarmaları' talimatını verdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız" ifadelerini kullanmıştı.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise “Erdoğan, İsrail’i savaşla tehdit ederek, Saddam Hüseyin’in yolundan gidiyor. O yolun nereye gittiğini, ve o yolun sonunda (Saddam’a) ne olduğunu hatırlasa iyi olur” demişti.
İsrailli bakanın bu paylaşımına Türkiye'den sert tepkiler gelmişti.
NATO ÇAĞRISINDA BULUNDU
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, diplomatlarının Türkiye'nin kınanması ve NATO'dan atılması için ittifak üyeleriyle temasa geçmesini istediğini duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal tehditleri ve tehlikeli söylemlerinin ışığında, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz tüm diplomatlara NATO üyeleriyle acil olarak temasa geçerek, Türkiye'nin kınanması ve ittifaktan çıkarılması çağrısı yapılması talimatı verdi" ifadelerine yer verildi.
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