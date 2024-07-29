Ümit Özdağ'dan İsrail Dışişleri Bakanı'na: 'Saddam'a yaptığınızı Türkiye Erdoğan'a yaptırmaz'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:40

Güncelleme: 29.07.2024 - 16:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Nasıl Karabağ’a Libya’ya gittiysek oraya da gideriz” sözlerinin ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, tepki çeken bir açıklama yaparak Irak'ın idam edilen eski lideri Saddam Hüseyin'i hatırlatmıştı.

Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin” ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Bakanı'nın sözlerine bir tepki de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi.

Özdağ'dan Türkiye'nin Irak olmadığını dile getiren Özdağ, ''Saddam’a yaptığınızı Türkiye Erdoğan’a yaptırmaz'' diyerek tepki gösterdi.

''TÜRKİYE IRAK DEĞİL''

Özdağ'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Erdoğan 'İsrail’e gireriz' demiş. Eğer, bu harekat öncesinde S 400’leri kullanıma alıp, Doğu Akdeniz’deki aramalara tekrar başlarken, Israil’ gidecek birliklerimiz Yunan ordusunun işgaline terk edilen Ege’deki adalarımızı alıp, Suriye’nin kuzeyinde oluşan PKK/YPG bölgesindeki terörist unsurları ezip oradan Kandil üzerinden İsrail’e inecek ise hiç itirazımız olmaz. Hayırlı olsun deriz.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Erdoğan’ı Saddam’a benzetmiş. Türkiye Irak değil. Saddam’a yaptığınızı Türkiye Erdoğan’a yaptırmaz. Ancak İsrail Dışişleri Bakanını cehennemde Ribbentrop karşılayarak 'Gazze’de yaptıklarından sonra senin kadar olamadım' diyecektir."

Erdoğan “İsrail’e gireriz” demiş. Eğer, bu harekat öncesinde S 400’leri kullanıma alıp, Doğu Akdeniz’deki aramalara tekrar başlarken, Israil’ gidecek birliklerimiz Yunan ordusunun işgaline terk edilen Ege’deki adalarımızı alıp, Suriye’nin kuzeyinde oluşan PKK/YPG bölgesindeki… https://t.co/Hz6wiIY3L1 — Ümit Özdağ (@umitozdag) July 29, 2024

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla İsrail Bakanı'nın sözlerine “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz” şeklinde cevap vermişti.