İsrail'den, Şam’a hava saldırısı: 4 ölü!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 21:18

Güncelleme: 08.10.2024 - 21:18

İsrail, Suriye’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi.

Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki Mezzah’da bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haberlerde, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısına karşılık verdiği belirtildi.