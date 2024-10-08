İsrail'den, Şam’a hava saldırısı: 4 ölü!
Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İsrail, Suriye’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi.
Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki Mezzah’da bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Haberlerde, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısına karşılık verdiği belirtildi.
Etiketler: #İsrail saldırısı #Şam
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- Ünlü köfte zincirinde 'domuz eti' skandalı
- Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı!
- Adana halinin cuma günü kapatılmasına karar verildi
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Diyarbakır’da ‘cihat’ çağrısı
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- Mezardaki DNA Cem Garipoğlu'na ait çıktı
- Oturum kapalı... Plan açık!
- Okul önünde mastürbasyon yapan şahsı yurttaşlar yakaladı