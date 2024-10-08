İsrail'den, Şam’a hava saldırısı: 4 ölü!

Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail'den, Şam’a hava saldırısı: 4 ölü!
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İHA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 21:18

İsrail, Suriye’ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi.

Suriye basını, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın batısındaki Mezzah’da bir binaya hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haberlerde, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail saldırısına karşılık verdiği belirtildi.


Etiketler: #İsrail saldırısı #Şam

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