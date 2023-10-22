İsraillilerden Mehmet Akif Ersoy’a saldırı: ‘İlk kez bu denli…’
İsrail-Filistin çatışmasını bölgeden takip eden gazeteci Mehmet Akif Ersoy canlı yayını sırasında sokaktan geçen İsraillilerden sözlü ve fiziki saldırıya maruz kaldı.
İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışmaları bölgeden takip eden Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy bir saldırıya daha maruz kaldı.
Canlı yayın sırasında sokaktan geçen İsraillilerin sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Ersoy, söz konusu durum hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda “Az önce Habertürk canlı yayınında ilk defa sokakta bu denli yüksek tonda sözlü ve fiziki müdahaleyle karşılaştık. İsrail aleyhine haber yaptığımızı söyleyerek kameramızı almaya çalıştılar. Yayını kapattıktan sonra da hakaretler ve saldırı devam etti” ifadelerini kullandı.
Az önce Habertürk canlı yayınında ilk defa sokakta bu denli yüksek tonda sözlü ve fiziki müdahaleyle karşılaştık.— Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) October 22, 2023
İsrail aleyhine haber yaptığımızı söyleyerek kameramızı almaya çalıştılar.
Yayını kapattıktan sonra da hakaretler ve saldırı devam etti.
Ersoy ve ekibi daha önce İsrail polisi tarafından saldırıya uğramıştı.
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