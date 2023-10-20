Canlı yayına yansıdı... Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un kameramanı Emre Altun'a, İsrail polisinden 'coplu' müdahale!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un kameramanı Emre Altun, Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında İsrail polisinin coplu müdahalesine maruz kaldı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:01
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Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre Altun, Mescid-i Aksa’da yaşanan gelişmeleri aktarırken, İsrail polisi Altun’a copla vurdu.

Ersoy ve kameramanı Emre Altun Mescid-i Aksa yakınlarında canlı yayın yaptıkları sırada İsrail polisinin coplu saldırısına maruz kaldı.

CANLI YAYINA YANSIDI

Görüntülerde Ersoy’dan bölgeden çıkmasını isteyen İsrail polisi iki gazetecinin de sorun çıkarmadan oldukları noktandan çıkmaya çalışmalarına rağmen elindeki copla kameraman Emre’ye vurdukları göründü.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.



Mehmet Akif Ersoy Habertürk

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