Canlı yayına yansıdı... Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un kameramanı Emre Altun'a, İsrail polisinden 'coplu' müdahale!
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un kameramanı Emre Altun, Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında İsrail polisinin coplu müdahalesine maruz kaldı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Emre
Altun, Mescid-i Aksa’da yaşanan gelişmeleri aktarırken, İsrail polisi Altun’a
copla vurdu.
Ersoy ve kameramanı Emre Altun Mescid-i Aksa yakınlarında
canlı yayın yaptıkları sırada İsrail polisinin coplu saldırısına maruz kaldı.
CANLI YAYINA YANSIDI
Görüntülerde Ersoy’dan bölgeden çıkmasını isteyen İsrail
polisi iki gazetecinin de sorun çıkarmadan oldukları noktandan çıkmaya
çalışmalarına rağmen elindeki copla kameraman Emre’ye vurdukları göründü.
O anlar sosyal medyada da gündem oldu.
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