İSTAHED Başkanı DR. Özbakış: "Bugün İstanbul'da aile hekimlerinin sözleşmesi sessiz sedasız feshedildi"

02 Ocak 2023 Pazartesi, 18:04

Anayasa Mahkemesi (AYM), aile hekimleri ve aile sağlığı personelinin sözleşmelerinin feshinin Cumhurbaşkanı’nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenmesini Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar vermişti.

AYM’nin ağustos ayında verdiği karara rağmen, gerekli düzenleme yapılmadan Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin sözleşmesini bugün feshetti.

İSTAHED Başkanı Dr. Serkan Özbakış, bugün yaptığı yazılı açıklamada, aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshedilmesine tepki gösterdi. “Bu haksız, hukuksuz, yargısız infazın durdurulmasını ve yapılan yanlıştan geri dönülmesini istiyoruz” diyen Özbakış’ın açıklaması şöyle:

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR YARGISIZ İNFAZ YAPILAMAZ"

Bugün İstanbul’da aile hekimlerinin sözleşmesi sessiz sedasız feshedildi. Üstelik Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, baştan sona haksız ve anlamsız ceza puanlarının dolu olduğu bir yönetmeliğe dayanarak. Hafta başı aile sağlık merkezilerine hasta muayene etmek için giden aile hekimleri reçete sistemlerinin çalışmaması üzerine durumun farkına vardılar. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişinin iş güvencesini elinden almadan önce yargısız infaz yapılmaz. Hele ki konumuz en kutsal meslek olan hekimlikse.

"BİRÇOK HEKİM İŞ GÜVENCESİNİN ELİNDEN ALINDIĞINI İŞİNİN BAŞINDA ÖĞRENDİ"