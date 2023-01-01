Bakan Fahrettin Koca, CHP'li Bingöl'ün hekim istifaları soru önergesini yanıtsız bıraktı

01 Ocak 2023 Pazar, 02:00

CHP’li Bingöl, son dönemde artan hekim istifalarını TBMM gündemine taşıyarak Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Sağlık çalışanlarının büyük bir bölümünün kamudan istifa ederek özele geçtiğini ya da yurt dışına gittiğini söyleyen Bingöl, “Türk Tabipler Birliği (TTB) verilerine göre, yurt dışına çıkmak için belge alan hekim sayısı 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da ise bin 47’dir. Türkiye’de ilk korona vakalarının görüldüğü 2020’de ise bu rakam 931 olarak kayıtlara geçmiştir. 2021’de ise toplam yurt dışına giden hekim sayısı bin 405’e çıkmıştır. 2022’nin ilk 8 ayında yurt dışına gitmek için TTB’den iyi hal belgesi alan doktor sayısı da 1683’e ulaşmıştır. Yine TTB verilerine göre son beş yılda 4 bin 583 doktor Türkiye’den ayrılmıştır” bilgisini paylaştı.

Bingöl, Bakan Koca’ya “Bakanlığınızdaki görevlerinden 2010-2022 yılları arasında istifa eden hekim sayısı kaçtır? Bu dönemdeki istifaların yıllara göre dağılımı nedir? 2010-2022 yılları arasında istifa eden hekimlerin uzmanlık alanlarına göre dağılımı nedir? Bakanlığınızdan 2010-2022 yıllan arasında istifa eden toplam sağlık personeli sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.

(Fahrettin Koca)

VERİLERİ PAYLAŞMADI

Önergeye dönüş yapan Koca, Bingöl’le hiçbir istifa verisini paylaşmadı. Bakanlığın bu yıl başlattığı “Beyaz Reform” uygulamasını anlatan Koca, “Bu çerçevede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının ek ödemelerini genel bütçeden almalarını sağlayarak bu ödemelerin istikrarlı bir şekilde devamım garanti altına aldık. Verilen bu destek ile sağlık çabşanlarımn aldığı teşvik ödemesinde de iyileştirme yaptık” dedi.

Koca, “Ayrıca 2022’nin ikinci döneminde açıktan atama kurası ile hekim alımı yapılmış, istifa eden veya emekli olan hekimlerimizin bir çoğu yeniden bakanlığımız kadrolarına atanmıştır” ifadelerini kullandı.

(Tekin Bingöl)

‘AKP HALK SAĞLIĞI SORUNU’

Önergesine aldığı yanıta tepki gösteren Bingöl, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı, hekim istifalarını görmezden gelerek halk sağlığı ile oynamaya devam ediyor. Son 10 yılda istifa eden hekimlere ilişkin sorularımıza yanıt veremeyecek kadar konunun uzağındalar. Hekimlerin sorunları, özlük hakkı problemleri, sağlıkta her geçen gün artan şiddet ve nihayetinde istifa ederek mesleklerinden uzaklaşan doktorlarımızın taleplerinin farkında bile değiller. Hastane kuyruklarının yerini internet randevu kuyrukları almış durumda. Doktor olmadığından randevu süreleri 5 dakikadan 2 dakikaya düşürülerek hem hasta hakları hem de insan hakları hiçe sayılıyor. Bütün bunlara rağmen Sağlık Bakanlığı, soru önergeme verdiği tek cümlelik yanıtında, AKP’nin sağlıkta dönüşüm diyerek iflas ettirdiği sağlık sisteminin tabutuna ‘Beyaz Reform’ adı altında çivi çaktığını itiraf ediyor. AKP artık bir halk sağlığı sorunudur. Ve seçimlerin ardından halkın iktidarında sağlık politikalarımızı sosyal devlet, insan hakları, halk sağlığı ve sağlıklı kuşaklar yetiştirmek adına hızla gözden geçirerek AKP’nin yıkımını geri çevirmek zorundayız.”