AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ıstakoz sevdalısı AKP'lileri unuttu: Biz bu milletin ta kendisiyiz...

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ıstakoz sevdalısı AKP'lileri unuttu: Biz bu milletin ta kendisiyiz...

ANKA
17 Nisan 2024 Çarşamba, 13:33




AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ıstakoz sevdalısı AKP'lileri unuttu: Biz bu milletin ta kendisiyiz...

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