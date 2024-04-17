AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ıstakoz sevdalısı AKP'lileri unuttu: Biz bu milletin ta kendisiyiz...
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ıstakoz sevdalısı AKP'lileri unuttu: Biz bu milletin ta kendisiyiz...
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ıstakoz sevdalısı AKP'lileri unuttu: Biz bu milletin ta kendisiyiz...
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