İstanbul 131 ülkenin nüfusundan daha kalabalık! Kilometrekareye 3 bin 13 kişi düşüyor

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran 15 milyon 655 bin 924 nüfusa sahip olan İstanbul, 131 ülkenin toplam nüfusunu aştı.

AA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:30
İstanbul 131 ülkenin nüfusundan daha kalabalık! Kilometrekareye 3 bin 13 kişi düşüyor
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Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

UNFPA verilerine göre İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

  • Gine 
  • Ruanda
  • Benin
  • Burundi
  • Tunus
  • Bolivya
  • Belçika
  • Haiti
  • Dominik Cumhuriyeti
  • Ürdün
  • Küba
  • Güney Sudan
  • Honduras
  • İsveç
  • Çekya
  • Azerbaycan
  • Yunanistan
  • Papua Yeni Gine
  • Macaristan
  • Portekiz
  • Tacikistan
  • Belarus
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • İsrail
  • Togo
  • Avusturya
  • Sierra Leone
  • İsviçre

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