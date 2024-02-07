İSKİ, İstanbul barajlarındaki son durumu paylaştı

Yayınlanma: 07.02.2024 - 12:10

Güncelleme: 07.02.2024 - 12:37

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 72.85 oldu.

Yurt genelinde geçen yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 7 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: