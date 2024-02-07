İstanbul’da takside 'taciz' tartışması

Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:33

Güncelleme: 07.02.2024 - 11:36

İddiaya göre, önceki akşam gece saatlerinde Şişli’den taksiye binen kadın müşteri Sultanbeyli’ye gitmek istedi. Sultanbeyli’ye gelen kadın, yaklaşık bin lira tutan taksi ücretini ödemedi. Taksici Serhat Dizgin, kadından taksi ücretini istedi. Taraflar arasında tartışma çıktı.

ÜCRETİ ÖDEMEDİ

Araçtan inen kadın, "Beni elledin" diyerek parayı vermeyi reddetti ve polis çağıracağını söyledi.

Bunun üzerine Dizgin de kadına "Tamam polise gideriz. İftara atarak paramı mı çalacaksın. Hadi polise gidelim. Aracın içinde de kamera var. Her şey kayıtlı" diyerek kadına tepki gösterdi.

Taksi ücretini ödemeyen kadın yürüyerek yoluna devam ederken, o anlar ise kameraya yansıdı.