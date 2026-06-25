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İstanbul'a 'konvoy'la gelecekti... Kılıçdaroğlu'nun programı iptal oldu

İstanbul'a 'konvoy'la gelecekti... Kılıçdaroğlu'nun programı iptal oldu

25.06.2026 08:15:00
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Haber Merkezi
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İstanbul'a 'konvoy'la gelecekti... Kılıçdaroğlu'nun programı iptal oldu

CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'daki 'konvoylu' programı iptal oldu. Programın 'zorunlu değişiklik' nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.
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Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan ve tepkilerin odağında olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştireceği 'konvoylu' program iptal edildi.

TEKİN: "PROGRAM İPTAL EDİLMİŞTİR"

Programın iptal edildiğini duyuran atanmış CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili yol arkadaşlarım, genel başkanımızın bugün gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edilmiştir. Bilginize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz."

YARKADAŞ: 'ZORUNLU DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE...'

Gazeteci Barış Yarkadaş ise, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ziyareti iptal edildi. Konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: 'Sayın Genel Başkanımızın gerçekleştireceği İstanbul ziyareti, programda meydana gelen zorunlu bir değişiklik nedeniyle iptal edilmiştir.'"

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'a gelerek Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde araç konvoyu ile karşılanacağı duyurulmuştu. 

İstanbul'a gelecek Kılıçdaroğlu için sosyal medyadan'konvoy' çağrısı yapan atanmış Gürsel Tekin "Yarın sabah Çamlıca gişelerinde olacağız. Kaç kişi olduğumuzu siz sayın. Gelin, manşeti yerinde görün" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak 'konvoy' çağrısı tepki çekmiş ve trafiğin en yoğun olduğu zamanda yapılması planlanan konvoyun gerçeği yansıtmayacağına dikkat çekilmişti.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #İstanbul #Gürsel tekin

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