Kılıçdaroğlu 'konvoy'la İstanbul'a geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci kurultayına yönelik 'mutlak butlan' kararı sonrası partinin genel başkanlığına oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu, bu süreçte ilk kez İstanbul'a geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seyahatini, Kılıçdaroğlu yönetimine bağlı İstanbul İl Başkanlığı duyurdu.

Basına yapılan ilgili duyuruda şöyle denildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın sabah (25 Haziran Perşembe) İstanbul’da olacaktır.

Sayın Genel Başkanımız, Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde kitlesel bir halk katılımı ve dev bir araç konvoyu ile karşılanacaktır. Değerli basın mensuplarımızın takibine sunarız."