İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar

26 Eylül 2022 Pazartesi, 16:29

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C Blok girişinden girmek isteyen bir kişi, güvenlik noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği sırada sinyal verdi.

Bunun üzerine bir anda koşarak adliyeden çıkan kişi, güvenlik görevlileri ve polisi harekete geçirdi. Yaklaşık 1 dakikalık takibin ardından adliyenin önünde yakalanan kişi gözaltına alındı.

'PANİK OLDUĞU' İÇİN KAÇMIŞ

Adliyenin karakoluna götürülen kişinin üst aramasında herhangi bir şey bulunmazken, suç kaydına da rastlanmadı.

Adının Şeyhmus olduğu öğrenilen kişi, üzerinde bir suç unsuru olduğunu sanıp paniklediği için kaçtığını söyledi. İfadesi alınan şahıs ardından serbest bırakıldı.