İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar
İstanbul Adliyesi ana kapısındaki güvenlik noktasından X-Ray cihazının ötmesiyle bir anda koşmaya başlayan kişi, polis ve güvenlik görevlilerini alarma geçirdi. Takip sonucu yakalanan kişinin panik olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C Blok girişinden girmek isteyen bir kişi, güvenlik noktasındaki X-Ray cihazından geçtiği sırada sinyal verdi.
Bunun üzerine bir anda koşarak adliyeden çıkan kişi, güvenlik görevlileri ve polisi harekete geçirdi. Yaklaşık 1 dakikalık takibin ardından adliyenin önünde yakalanan kişi gözaltına alındı.
'PANİK OLDUĞU' İÇİN KAÇMIŞ
Adliyenin karakoluna götürülen kişinin üst aramasında herhangi bir şey bulunmazken, suç kaydına da rastlanmadı.
Adının Şeyhmus olduğu öğrenilen kişi, üzerinde bir suç unsuru olduğunu sanıp paniklediği için kaçtığını söyledi. İfadesi alınan şahıs ardından serbest bırakıldı.
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