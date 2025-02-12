İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında 'tahliye' kararı
İstanbul Adalet Sarayı’ndaki polis noktasına düzenlenen terör saldırısına ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde tekrar hakim karşısına çıkan avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı’nın tahliyesine karar verildi.
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024’de DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü polis 6 kişi de yaralanmıştı.
19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın eşi avukat Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı’nın yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Betül Kozağaçlı ve avukatları katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Sanık Betül Kozağaçlı’nın tutukluluk halinin devamını talep etti.
"BİR ÖRGÜTE ÜYE DEĞİLİM"
Savunma yapan Kozağaçlı, "Ben bir suç işlemedim, bir örgüte de üye değilim. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Mahkemeden tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
TAHLİYESİNE HÜKMEDİLDİ
Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Betül Kozağaçlı’nın ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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