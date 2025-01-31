Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi sona erdi: Adliye önünde polis müdahalesi! Cumhuriyet, Çağlayan'dan bildiriyor...

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:16

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:01

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

İmamoğlu'na destek olmak için CHP'li parti, il ve ilçe yöneticileri ile il ve ilçe örgütleri sabahın erken saatlerinden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplandı.

MANSUR YAVAŞ DESTEĞE GELDİ

Adliyenin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. İmamoğlu'na destek olmak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adliyeye geldi.

İYİ PARTİ HEYETİ DE ADLİYEYE GELDİ

İmamoğlu'na desteğe gelenler arasında, İYİ Parti heyeti de yer aldı.

CHP HEYETİ İMAMOĞLU'NU BEKLEDİ

Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi.

Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili İmamoğlu'nu bekledi.

İmamoğlu'nun ifade vereceği savcılık katında çok sayıda polis, koridor girişinde bekledi. Partili yöneticiler ve İmamoğlu'nun dosyadaki vekilleri dışında kimsenin geçişine izin verilmedi.

İMAMOĞLU ADLİYEYE GELDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalar kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İFADE VERMEYE BAŞLADI

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 09.50’den itibaren, avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz eşliğinde ifade vermeye başladı.

EMNİYET GÜÇLERİ İLE "SES SİSTEMİ" GERİLİMİ

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, İmamoglu'nun ifadesi bittikten sonra Çağlayan'da toplanan yurttaslara seslenebilmesi icin alana ses sistemi getirmek istiyor. Emniyet görevlileri izin vermiyor. Özgur Çelik "Burası Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında" dedi.

Ardından Emniyet güçlerinin yer göstermesi kararlaştırıldı, CHP heyeti bekleyişe geçti.

Toma İmamoğlu'nun yurttaşlara seslenmek istediği miting otobüsünün Çağlayan meydanına girişine izin vermedi.

İMAMOĞLU'NUN İFADE İŞLEMİ SONA ERDİ

İBB Başkanı İmamoğlu'nun ilk ifadesi 11.15 sıralarında sona erdi. Adliye önündeki kalabalık artmaya devam ediyor.

İmamoğlu'nun ikinci ifadesi de 11.37 sıralarında bitti ifade işlemleri sona erdi.

ÇAĞLAYAN'DA POLİS MÜDAHALESİ BAŞLADI

Öte yandan Çağlayan'da yurttaşlar ve polisler arasında arbede çıktı. Polis, İmamoğlu için adliyeye gelen yurttaşlara müdahaleye başladı.

İMAMOĞLU İFADESİNİN ARDINDAN ADLİYEDEN AYRILDI

Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi.

İmamoğlu, ifadesini verdikten sonra adliyeden ayrıldı ve yurttaşlara seslenmek üzere adliye önüne geçti.

SORUŞTURMALAR

İmamoğlu hakkındaki ilk soruşturma, 20 Ocak'ta Ülke Politikaları Vakfı'nın düzenlediği "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" isimli panelde yaptığı konuşmadaki ifadeleri nedeniyle başlatıldı. Başsavcılık, İmamoğlu'na, "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarını yöneltti.

İkinci soruşturma ise, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta Saraçhane'de düzenlediği bir basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle başlatıldı. İmamoğlu, Saraçhane'deki açıklamasında kendisi ve CHP'li belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalar ve davalara aynı bilirkişinin atandığını öne sürerek, bilirkişinin ismini açıklamıştı.

Başsavcılık, bu soruşturmada ise İmamoğlu'na, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarını yöneltiyor.

İMAMOĞLU "ÇAĞLAYAN'DA OLACAĞIM" DEMİŞTİ

İmamoğlu dün yaptığı açıklamada, ifade vermeye gideceğini belirterek, "Çağlayan Adliyesi’nde ben de olacağım. Tam bir ağabey, baba duygusuyla bizlere bugünleri reva görenlere 'Sizin bu milletin evlatlarına yaşattığınız adaletsizlikleri biz sizin evlatlarınıza yaşatmayacağız! Çünkü bizim iktidarımızda yargı bağımsız olacak' dediğim için hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim" demişti.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN DAYANIŞMA MESAJI

İfadesine yönelik olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İstanbul İttifakı”nı ifade vermeye çağırdı ve tüm demokratları dayanışmaya davet etti.

İmamoğlu’nun ifadesine çeşitli muhalefet partileri de destek verecek. CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Gelecek Partisi, adliye önünde buluşarak İmamoğlu’na dayanışma gösterecek.

CHP'DEN ÇAĞRI

CHP, İmamoğlu için İstanbullulara Çağlayan Adliyesi'ne gitme çağrısı yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Toplum gözaltılarla tutuklamalarla susturulmaya çalışılıyor. Artık bunun adı tam bir zulümdür. Zulmün olduğu yerde mücadele haktır" dedi.