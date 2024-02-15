İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısında yeni gelişme: Aralarında Sabancı suikastının failinin de bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada, aralarında Sabancı suikastının faillerinden Fehriye Erdal'ın da bulunduğu firari 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 13:40
İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısında yeni gelişme: Aralarında Sabancı suikastının failinin de bulunduğu 4 şüpheli hakkında yakalama kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, saldırının talimatının terör örgütü DHKP/C'nin sözde merkez komite üyeleri firari Fehriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu tarafından verildiği tespit edildi.

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Savcılık, bu kapsamda Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe'nin 9 Ocak 1996'da öldürülmesi olayının da faillerinden olan firari Fehriye Erdal ile diğer 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilmiş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 96 şüpheliden 14'ü "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "nitelikli kasten öldürme", 33'ü "silahlı terör örgütüne üye olma", bir şüpheli ise "örgüte yardım etme" suçundan tutuklanmıştı. 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Saldırgan Pınar Birkoç'un, olay günü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada tutuklu yargılanan kardeşi Necmiye Birkoç hakkında da eylemle irtibatlı olduğu değerlendirilerek "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklama kararı verilmişti.

Saldırı sonrasında sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilenlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı.


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