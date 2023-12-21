Can Atalay için İstanbul Adliyesi önündeki 'Anayasa Nöbeti' devam ediyor: 'AYM kararını uygulamaya davet ediyoruz'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 20:03

Güncelleme: 21.12.2023 - 20:03

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını uygulamayacağını belirtmesinin ardından İstanbul Adliyesi önünde yurttaşlar tarafından bir adalet nöbeti başlatılmıştı. Adalet nöbetinin 43. gününde siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri de nöbete katıldı.

Nöbeti başlatan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Faruk Aslan, "Bizler yurttaşlar olarak tam 43 gündür anayasal devleti, halkın hak arama hürriyetini ve hukukun üstünlüğünü savunmak için nöbet tutuyoruz. Bu nöbete başlama sebebimiz Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 43 gün önce Anayasa Mahkemesi kararını tanımayacağını dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını tanımadığını ilan etmesiydi. Biz yurttaşlar olarak Anayasal zeminin kaybıyla birlikte tüm haklarımızı ve vatandaşlığımızı dahi kaybedeceğimiz bilinciyle buradayız" dedi.

"MÜCADELE VERMELİYİZ"

"Anayasa Mahkemesi bugün Can Atalay'ın hakkında yeniden bir ihlal kararı daha verdi" diyen Aslan, "Bu kararın uygulanması için vatandaşlar olarak güçlü bir ses çıkarmak zorundayız. Bizler vatandaşlar olarak, demokratik kitle örgütleri olarak, siyasal partiler olarak bugün bu mücadeleyi vermezsek bundan sonra hiçbir hakkımızı savunamaz konuma gelebiliriz. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ni kararı uygulamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.