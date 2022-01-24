İstanbul-Ankara yolunda olanlar için bekleme yerleri açıklandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara ve Kocaeli yönüne giden sürücüler için yol üstü bekleme yerlerini açıkladı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul-Ankara otoyollarında olumsuz hava koşullarından kaynaklı trafik akışının durması nedeniyle Ankara yönüne giden sürücülerin Karbey Dinlenme Tesisi, Ahmediye Parkı, Mirkelam Dinlenme Tesisi, Mehmetçik Opet Dinlenme Tesisi ve Selimpaşa Metro Tesisinde bekleyebileceğini belirtti.
Vali Yerlikaya, ikinci tweetinde ise jandarma bölgesindeki bekleme yerleri hakkında bilgi verdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'yla Avrupa Yakası'ndan Ankara yönüne giden araçların Odayeri Shell Dinlenme Tesisi ve Kimyasal Tır Parkı'nda, Anadolu Yakası'nda Kocaeli yönüne gidenlerin ise Opet Dinlenme Tesisinde bekleyebileceğini bildiren Yerlikaya, "Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.
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