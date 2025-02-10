İstanbul Arnavutköy'de motosiklet kamyonetin altına girdi: Motokurye hayatını kaybetti!
Arnavutköy'de motosikletinden düşerek kamyonetin altında kalan motokurye hayatını kaybetti. Çevredekiler sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesini cep telefonu kamerasıyla kaydederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Taşoluk Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde, İbrahim Halil Turgay sokaktan caddeye doğru çıktığı sırada motosikletin kontrolünü kaybederek caddede seyir halinde olan kamyonetin arka tekerlerinin altına kaydı.
Motosikletinden düşerek kamyonetin arka tekerlerinin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURYE KURTARILAMADI
Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan motosikletli kuryeye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Kuryenin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesini çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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