İstanbul Arnavutköy'de motosiklet kamyonetin altına girdi: Motokurye hayatını kaybetti!

Arnavutköy'de motosikletinden düşerek kamyonetin altında kalan motokurye hayatını kaybetti. Çevredekiler sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesini cep telefonu kamerasıyla kaydederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Arnavutköy'de motosiklet kamyonetin altına girdi: Motokurye hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:20

Taşoluk Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde, İbrahim Halil Turgay sokaktan caddeye doğru çıktığı sırada motosikletin kontrolünü kaybederek caddede seyir halinde olan kamyonetin arka tekerlerinin altına kaydı.

Motosikletinden düşerek kamyonetin arka tekerlerinin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURYE KURTARILAMADI

Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan motosikletli kuryeye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kuryenin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesini çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

 

 

 


Etiketler: #kurye #Arnavutköy

İlgili Haberler

Pendik'te trafik tartışmasında kuryeye çarpan şüpheli tutuklandı

Pendik'te trafik tartışmasında kuryeye çarpan şüpheli tutuklandı
Pendik'te motokuryeyi aracıyla ezen sürücü tutuklandı!

Pendik'te motokuryeyi aracıyla ezen sürücü tutuklandı!
Pendik'teki trafik kavgasında sürücünün de ezdiği kuryenin de suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Pendik'teki trafik kavgasında sürücünün de ezdiği kuryenin de suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler