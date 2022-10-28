İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın!

28 Ekim 2022 Cuma, 13:06

İstanbul Ataşehir'de Aşık Veysel Mahallesi 3050. Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısındaki tadilat sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede çatıya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.