İstanbul Avcılar'da halı sahada kavga: Önce bıçakladılar, sonra ezmeye çalıştılar!

Tahtakale Mahallesi Kınaçiçeği Sokak’ta dün gece saatlerinde iki grup arasında halı sahaya gelenler arasında kavga çıktı.

Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan kişinin yardımına çevredekiler koştu.





Kavgaya karışan taraflardan biri başka bir kişiyi otomobille ezmeye kalktı. Otomobili kullanan kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 GÖZALTI

1 kişinin aldığı darbelerle yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.