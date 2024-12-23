Otel sahibi “Çocuklarınız binadan değil soğuktan öldü” demişti: İsias Davası’nda karar günü yarın

Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:33

Güncelleme: 23.12.2024 - 17:52

6 Şubat depremlerinin ilkinde saniyeler içerisinde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan Adıyaman İSİAS Otel’in davasında 6. duruşma 24 Aralık 2024 günü görülecek. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki gün olarak planlanan ve karar duruşması olması beklenen duruşma öncesi kayıp yakınları gazetemize konuştu. Otelde kızını kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, adalet arayışında çok önemli bir eşikte olunduğuna dikkat çekti. “Bu dava sadece bizim değil, gelecekte hiçbir annenin, babanın benzer acıları yaşamaması için tüm insanlığın davasıdır” diyen Karakaya, “Her gün evladıma verdiğim adalet sözünü tutma umuduyla nefes alıyorum. Kızımı ve diğer tüm canlarımızı bizden koparanlar, yarattıkları mezar otel ile insan hayatını hiçe sayan katillerdir. Suçluların olası kastla yargılanmasını sağlamak ve hak ettikleri cezayı almaları için adalet çığlığımız yükselmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

“DAHA KARARLI VE GÜÇLÜYÜZ''

İsias Otel'de eşini kaybeden Rehberler için Adalet Platformu üyesi Burcu Yılmaz ise şunları söyledi: “Her zamankinden daha kararlı ve güçlüyüz. Mahkeme heyetinden tek istediğimiz suçluları hak ettikleri cezalar ile cezalandırmaları. Daha önce de söylediğimiz gibi işlenen bu suçların karşılığı sadece ihmal ve taksirle açıklanamaz. Olası kast dışında verilecek her ceza hatalı ve eksik olacaktır. Canlarımızı alan bu şehirde en azından adaletin yerini bulduğunu görmek tüm ailelerimizin yüreğini bir nebze olsun rahatlatacaktır.”

SANİYELER İÇERİSİNDE YIKILMIŞTI

6 Şubat’taki ilk depremde saniyeler içerisinde yıkılan otele ilişkin bilirkişi raporunda kalitesiz beton kullanımı, statik hesaplamanın yapılmaması, binanın deprem yönetmeliğine göre yapılmamış olması, konut olarak yapılan binanın güçlendirme çalışmaları yapılmadan otele dönüştürülmesi, kaçak kat yapımı, perde beton kesilmesi gibi usulsüzlüklere dikkat çekilmişti. Otel sahibinin davanın ilk duruşmasında ‘Ben oradaydım, çocuklarınız bina yıkıldığı için değil soğuktan öldü. Ben gittiğimde enkazdan çocuk sesleri geliyordu’ sözleri ise tepki çekmişti.