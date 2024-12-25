İstanbul'da korkutan patlama... Bina tahliye edildi!
Ümraniye ilçesinde gece saatlerinde bir dairede doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yararlanırken, patlamanın yaşandığı dairenin duvarı yıkıldı. Ekipler binayı tahliye etti.
İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerindeki binanın bir dairesinde, saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Edinilen bilgiye göre; patlama yaşanan dairenin duvarı yıkılırken, olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi.
Ekipler olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak binayı tahliye etti. Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama nedeniyle hasar meydana gelen binadaki bazı parçalar, caddeye fırladı. Ekipler çalışmaları sonrasında olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"SANKİ BOMBA PATLADI"
Patlamanın meydana geldiği binanın sakinlerinden Raziye Altuntaş, "Kombi patladı herhalde. Bizim mutfağın kapıları, hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk. Sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binadayız, 5 numarada oturuyoruz. Patlayan evin karşısı zaten. Ambulans geldi. Gereği yapıldı. Sağ olsunlar Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin" dedi.
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