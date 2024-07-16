İstanbul Avcılar'da baraka alev alev yandı!
Avcılar’da içinde güvercin beslenen baraka alev alev yandı. Barakayı küle çeviren alevler metrelerce yükselirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Pazartesi akşam saatlerinde Denizköşkler Mahallesi’ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde bulunan boş arsadaki barakada yangın başladı.
Ahşap baraka henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Barakada beslenen 4 güvercinden 2'si öldü; 2'si kurtarıldı.
Yangın arsadaki kuru otlar ve yakında bulunan villalara sıçramadan söndürüldü. Yangının sebebi araştırılıyor.
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