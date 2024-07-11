Avcılar'da kaçak baraka ve ahırlar yıkıldı
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan kaçak baraka ve ahırlar iş makineleriyle zabıta gözetiminde yıkıldı.
Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan kaçak baraka ve ahırların yıkılması için harekete geçti. Barakalarla ilgili, çok sayıda koku ve sinek şikayeti ile söz konusu yerlerde uyuşturucu satışı yapıldığına dair ihbar alan zabıta ekipleri çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin yanı sıra yıkım sırasında Avcılar Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekipleri, Temizlik ve Fen İşleri görevlileri de hazır bulundu.
Kanal boyu olarak bilinen alanda sabah saat 10.00'da başlayan yıkım akşam saatlerine kadar sürdü. Çalışmalarda kaçak baraka ve ahırlar iş makineleriyle yıkıldı.
ZABITA EKİPLERİ VE BARAKA SAHİPLERİ ARASINDA GERGİNLİK
Zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen, bazı hayvan sahipleri hayvanlarını tahliye etmedi. Yıkım sırasında zabıta ekipleriyle barak sahipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.
Süren gerginlik sonrası, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra kümes hayvanları da ahır ve barakalardan çıkarıldı.
Bir kuzu besicilere ait koltuğa konularak yıkım alanından uzaklaştırılırken, kuluçkaya yatan kaz yumurtaları başka bir yere alındı.
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