İstanbul Avcılar'da panik anları! 'Madde bağımlısı' olduğu iddia edilen şahıs evini yaktı
İstanbul Avcılar’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi gece saatlerinde oturduğu apartmandaki evi ateşe verip kaçtı. Apartmanda 3 kişi duman etkilenirken polis kaçan kişiyi arama çalışmalarına başladı.
Avcılar Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece saatlerinde , 4 katlı apartmanın 3. katında oturan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde yangın çıkardı.
Şahıs olaydan sonra kaçarken dumanı gören bina sakinleri kendisini dışarı atıp itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye çıkan yangını söndürdü. Apartmanda dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: #madde bağımlısı #madde
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