Gramı 4,75 milyar TL! 'Dünyanın en pahalı maddesi' ne işe yarar?

Öyle ki her birimiz, bu mobil atomik saatleri içeren cihazlara sahip olabilseydik, dünyadaki herhangi bir şeyin yerini büyük bir hız ve kolaylıkla, son derece isabetli bir şekilde tespit edebilirdik.

Uzmanlara göre bu teknoloji bir gün akıllı telefonlara, oradan da sıradan vatandaşların kullanımına açılacak.

İşte, tüm hikaye tam da bu noktada başlayacak!