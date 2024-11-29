Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 29 Kasım 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:28

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6970 liradan, Euro 36,7040 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,6950 liradan alınan dolar, 34,6970 liradan satılıyor. 36,7020 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7040 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,6090 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5660 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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