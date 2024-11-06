İstanbul Bahçelievler’de özel okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi
Bahçelievler’de bulunan özel bir okulda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken; öğrenciler de tahliye edildi.
Bahçelievler, Yenibosna Mahallesi'nde bulunan özel okulun bahçesindeki trafo patladı.
Patlamanın etkisiyle başlayan yangın okulun dış cephesine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle okuldan öğrenciler tahliye edilirken alevler okulun iç kısımlarına da sirayet etti.
Okulun dış cephesinden kopan parçaların yola düşmesi nedeniyle Basın Ekspres Yolu TEM istikametinde trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Yangın kontrol altına alınırken tahliye edilen öğrenciler servislerle evlerine gönderiliyor.
Etiketler: #Özel okul #Yangın
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