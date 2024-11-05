15 yaşındaki çocuk yangın çıkan evinden telefonunu almaya çalışırken canından oldu
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde evde sobadan çıkan yangında dumandan etkilenen Erman Çiftçi (15), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın, sabah saatlerinde Çüngüş ilçesi kırsal Geçit Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.
Sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın çıktı. Yangını fark eden aile bireyleri, dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada içeride unuttuğu telefonunu almak için eve giren Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Erman Çiftçi, dışarıya çıkamadı.
15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hareketsiz halde dışarı çıkarılan Erman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi’nin cenazesi, Çüngüş Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Etiketler: #diyarbakır #Çocuk #Yangın
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