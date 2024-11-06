Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde korkutan yangın!

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin teknik odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 11:56

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kabaoğlu Mahallesi'ndeki Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin giriş katında bulunan ameliyathanenin bekleme salonundaki teknik odada, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, hastane hizmetlerinin aralıksız sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #Hastane #kocaeli #Yangın #üniversite

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