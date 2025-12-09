İstanbul Bakırköy'de korkutan fabrika yangını: Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.12.2025 14:17:00
DHA İHA
İstanbul Bakırköy'de etiket üretimi yapan fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlerin yükseldiği yangın ise havadan görüntülendi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak'ta saat 13.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; etiket üretimi yapan bir fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören fabrika çalışanları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Fabrikada çıkan yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, yangın esnasında yükselen alevler kameraya yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar ise havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Olayda, can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlgili Konular: #İstanbul #Yangın #fabrika #BAKırköy

