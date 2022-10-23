İstanbul Bakırköy'de satırlı ve kılıçlı avukat paniği

23 Ekim 2022 Pazar, 11:14

Kocatepe Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Avukat Levent D., hukuk bürosunun olduğu apartmanda sinir krizi geçirdi. Bir elinde kılıç diğer elindeki satırla bağırıp, küfür eden avukat Levent D., sesleri duyup ne olduğunu öğrenmek için koridora çıkan meslektaşı Ramazan Erdoğan'a yöneldi.

Levent D. elindeki satırı, Avukat Ramazan Erdoğan'a doğrulttu. Erdoğan hızla geri çekilerek, oradan uzaklaştı. Levent D. bu kez ellerindeki satır ve kılıçla sokağa inerek çevredekileri tehdit etmeye başladı. Oradan geçen araçlara da kılıçla saldırmaya çalıştı. Levent D.'nin eski bir çalışanının kendisinden alacaklarını istemesi üzerine sinir krizi geçirdiği iddia edildi. İhbar üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Levent D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KILIÇLA SALDIRDI

Avukat Levent D.'nin kılıç ve satırla önce meslektaşını daha sonra çevresindekileri tehdit ettiği görüntüler çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde Levent D.'nin elinde satır ve kılıçla merdivenlerden aşağı indiği, karşısına çıkan Ramazan Erdoğan'a satırla hamle yaptığı görüldü. Bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde ise, Levent D.'nin elindeki kılıçla, yoldan geçen bir araca da saldırdığı görüldü. Bir başka güvenlik kamerası görüntülerinde ise Levent D'nin elindeki satır ve kılıçla apartmana girdiği görülüyor. Avukat Levent D.'nin daha önce de ofisinin kapısını açamadığı için kapı önünde yattığı öğrenildi. Bir apartman sakini Levent D.'yi, kapısının önünde yatarken fotoğrafı çekti.

"BEN MESLEKTAŞIMIZA SALDIRI OLDU SANDIM"

Mesleştaşının satırla tehdit ettiği avukat Ramazan Erdoğan, yaşananları şöyle anlattı:

"Apartmanda çok sayıda hukuk bürosu var. Bağrışma ve küfür duydum. Yakın zamanda da bir avukata saldırı olduğunu duymuştuk, yine bir meslektaşımıza saldırıyorlar diye kapıyı açtık. Üst katımda ofisi olan Avukat Levent D. bir elinde satır diğer elinde kılıçla, merdivenlerde hızla üzerime geldi. Satır olan elini boynuma doğru savurdu, geri çekilip ofisime girdim. Aramızda hiçbir diyalog geçmedi. Sokağa çıktı, kılıç ve satırla araç sürücüsü ve yayalara saldırdı. Küfürlü şekilde konuşuyordu."

"SAVCILIK TAKDİRİYLE SERBEST BIRAKILDI, KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

Ramazan Erdoğan, meslektaşının eski bir işçisinin alacağını istemesi nedeniyle tartışma yaşadığını ifade ederek, "Kendisine yönelik bir saldırı olmadığını, bizzat kendisinin saldırdığını öğrendik. Emniyet güçleri gözaltına aldı. Biz de ifademizi verdik, şikayetçi olduk. Bir çok kamera kaydı olmasına rağmen, yaralamaya teşebbüs, halkın genel güvenliğini tehlikeye atacak eylemler olmasına rağmen savcılık takdiriyle serbest bırakıldı. Ben kesinlikle güvende hissetmiyorum. Binaya dün gece girdiğinde 'Ramazan' diye bağırmış. Belki de burada olsaydım, saldıracaktı. Biz avukatlık mesleğinin haysiyeti, onur, şerefi adına da utanç duyuyoruz bu şahsın davranışlarından. 2-3 ay önce de bir kız öğrenci yurdunda kızları taciz ettiği iddiası bize ulaştı" diye konuştu.

