İstanbul barajlarında son durum ne? 18 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul'da son günlerde yağış etkili olmasıyla barajlardaki doluluk oranlarındaki artış hızla sürüyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 18 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
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Geçtiğimiz Ekim ayında doluluk oranı yüzde 3.86`ya kadar düşerek adeta kuruyan Büyükçekmece Baraj gölü havzası yağışlardan payını aldı. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? 18 Ocak barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç?
İSTANBUL'UN BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul`da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından, Kasım ayında başlayan yağmurlarla birlikte dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi hızla yükselmeye devam ederken ortalama doluluk oranı yüzde 60`a dayandı.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL DOLULUK ORANLARI
Elmalı yüzde 84.05
Ömerli yüzde 77.76
Darlık yüzde 73.37
Alibeyköy yüzde 69.45
Istrancalar yüzde 48.58
Büyükçekmece yüzde 51.08
Terkos yüzde 48.95
Kazandere yüzde 42.49
Sazlıdere yüzde 41.37
Papuçdere yüzde 26.43
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