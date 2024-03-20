Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:20

Güncelleme: 20.03.2024 - 09:20

Kış mevsimi boyunca yaşanan yağmur ve kar yağışları, barajlardaki su seviyelerini arttırdı. 20 Mart Çarşamba gününe ilişkin güncel verilere göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranında yükseliş gözlemlendi. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? İstanbul barajlarından su seviyesi yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJLARINDA SU SEVİYESİ YÜZDE KAÇ?

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. Bugünün tabloları henüz paylaşılmadı. Ancak 19 Mart itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 79,25 oranında dolu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 70,03

Büyükçekmece: 75,47

Darlık: 86,14

Elmalı: 89,29

Istrancalar: 73,26

Kazandere: 72,82

Pabuçdere: 70,95

Sazlıdere: 58,51

Terkos: 81,17

Ömerli: 88,59