Deprem mi oldu? 20 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Mart Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 20 Mart Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Mart'ta meydana gelen depremler...
20 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.03.20 08:09:18 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.20 07:15:52 -.- 2.3 -.- BULGARISTAN
2024.03.20 06:37:38 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.03.20 05:32:10 -.- 2.1 -.- ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2024.03.20 05:30:15 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2024.03.20 05:17:34 -.- 1.3 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
2024.03.20 05:05:09 -.- 2.1 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
2024.03.20 04:35:41 -.- 1.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2024.03.20 04:34:44 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2024.03.20 04:28:20 -.- 1.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.03.20 03:51:02 -.- 1.5 -.- CIFTEKEMER-(SANLIURFA)
2024.03.20 03:44:21 -.- 2.3 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2024.03.20 03:39:25 -.- 1.2 -.- TOPALLI-ALADAG (ADANA)
2024.03.20 03:04:31 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.20 02:44:04 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.20 02:42:50 -.- 1.9 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.20 02:41:13 -.- 1.9 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.20 02:30:35 -.- 2.0 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
2024.03.20 02:20:41 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.03.20 02:18:53 -.- 1.4 -.- BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS)
2024.03.20 02:16:44 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.03.20 01:43:55 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.03.20 00:54:48 -.- 2.4 -.- KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2024.03.20 00:08:44 -.- 2.3 -.- ONACAK-YESILOVA (BURDUR)
2024.03.20 00:08:24 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.03.20 00:02:06 -.- 1.8 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
En Çok Okunan Haberler
-
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Fizikçi: 'Evren 27 milyar yaşında ve karanlık madde yok'
- 4 büyükşehirde anket sonuçları belli oldu
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
- 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası!
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı