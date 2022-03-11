İstanbul barajlarının doluluk oranı ne kadar? İşte güncel İSKİ verileri

11 Mart 2022 Cuma, 16:46

İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzleri güldürdü. Geçen yıl az yağış alması dolayısıyla barajlardaki su miktarı kritik seviyelere düşerken, bu kış mevsiminde yoğun yağış alan İstanbul'un yaz aylarında su tehlikesi yaşaması beklenmiyor. Kentin su şebekesinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) www.iski.gov.tr/web/tr-TR/baraj-doluluk internet adresinden İstanbul barajlarının güncel doluluk oranlarını sorgulamak mümkün.

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da ocak, şubat, mart aylarında etkili olan yağmur ve kar yağışları barajları doldurdu. İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlardaki su miktarı son iki ayda yüzde 50 arttı.

Geçtiğimiz yıl mart ayında yüzde 60 seviyesinde seyreden baraj doluluğu bu yıl yüzde 83'ü aşarken, Kazandere ve Istrancalar barajı yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştı; Elmalı, Darlık, Pabuçdere barajlarında ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

11 Mart 2022 günü itibarıyla İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların toplum doluluk oranı yüzde 83.71 olurken, barajlara göre doluluk oranları şöyle:

* Istrancalar Barajı: Yüzde 99.96

* Terkos Barajı: Yüzde 80.8

* Sazlıdere Barajı: Yüzde 56.29

* Alibey Barajı: Yüzde 76.9

* Büyükçekmece Barajı: Yüzde 81.67

* Ömerli Barajı: Yüzde 89.88

* Darlık Barajı: Yüzde 92.84

* Pabuçdere Barajı: Yüzde 92.59

* Kazandere Barajı: Yüzde 100

* Elmalı Barajı: Yüzde 94.54

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler en fazla 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, 11 Mart 2022 itibarıyla mevcut su miktarı 727.18 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İSTANBUL'DA BARAJLARIN SON 12 AYDAKİ DOLULUK ORANLARI

İSTANBUL'DA BARAJLARIN SON 10 YILDAKİ DOLULUK ORANLARI