İstanbul Baro Başkanı Durakoğlu, önümüzdeki süreçte anayasa tartışması içine girileceğini söyledi

18 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Yeni dönemde mevcut başkanlığını koruyarak yeniden İstanbul Baro Başkanı olarak seçilen Mehmet Durakoğlu ile Türkiye Barolar Birliği’ndeki yönetim değişikliğini ve yeni dönemi konuştuk. Durakoğlu, TBB’nin yönetiminin değişmesiyle beraber son derece duyarlı bir sürecin başlayacağına inandıklarını dile getirerek artık mesleki sorunların üzerinde gerçek anlamda durulacağını belirtti.

Türkiye siyasetinin önümüzdeki bir yıl içerisinde çok aktif biçimde bir anayasa tartışması içerisine girebileceğini öngören Durakoğlu şöyle devam etti: “Anayasa dediğiniz şey toplumsal bir uzlaşma metni. Onun yanı sıra çok temel bir hukuk metni. Dolayısıyla TBB’nin bu anlamda konumu, duruşu, hangi amaçlara hizmet ettiği, nereye ulaşmak istediği konuları bu açıdan son derece önemli. Anayasa çalışmaları içerisinde sadece o çalışmalara katılan değil, o konuşmaları yönlendiren konumunda bulunması gerekiyor. TBB, bu konumunu koruyabilirse barolarda aynı şekilde katkı vermek durumunda olabilir. Bu açıdan önümüzdeki bir yıl ve devam eden yıllar kuşkusuz son derece önemli” ifadelerini kullandı.

‘SORUNLAR AĞIRLAŞTI’

Durakoğlu, “Mesleki sorunlarımız çok ağırlaştı. Savunma hakkı önemli öçüde kısıtlandı. Siyaset yapmaktan öte meslek sorunları ile ilgili uğraş içine girebilecek bir TBB olacak. İnanıyorum ki barolarla birlikte yönetilen bir barolar birliği olacak. Türkiye ölçeğinde rastladığımız ve hep birlikte yaşadığımız tek adam yönetiminin bir uzantısı da TBB’ydi. Bu uzantı da ortadan kalmış olacak. Birliği birlikte yöneteceğiz” dedi.

‘TBB ANKARA’DAKİ SESİMİZ’

Türkiye’de bir yargı krizi yaşandığını belirten Durakoğlu, “Bunun karşısında Türkiye Barolar Birliği’nin rolü çok önemli. TBB bizim Ankara’daki sesimiz konumda. Olup bitene rıza gösterip boyun eğen bir anlayıştan daha çok tepki gösteren bir anlayışa ihtiyaç var. Türkiye mutlaka bir hukuk devleti olmaya dönüşmelidir. Türkiye yargısını bağımsız ve tarafsız kılabilmelidir. Bunu yapamadığımız sürece zaten herhangi bir alanda ekonomide dahil başarıya ulaşmamız mümkün değil. TBB’nin aktif tavrı bu açıdan önemli olacak. Böyle baktığımızda TBB’ye çok ciddi bir ihtiyaç var” dedi.