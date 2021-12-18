İstanbul Baro Başkanı Durakoğlu, önümüzdeki süreçte anayasa tartışması içine girileceğini söyledi
İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yönetiminin değişmesiyle beraber insan hakları mücadelesi bağlamında yürütülen ataletin ortadan kalkacağını dile getirdi. Durakoğlu, “Türkiye siyaseti önümüzdeki bir yıl içerisinde çok aktif biçimde bir anayasa tartışması içerisine girecek gibi gözüküyor. Sesimiz artık daha güçlü çıkacak” dedi.
Yeni dönemde mevcut başkanlığını koruyarak yeniden İstanbul Baro Başkanı olarak seçilen Mehmet Durakoğlu ile Türkiye Barolar Birliği’ndeki yönetim değişikliğini ve yeni dönemi konuştuk. Durakoğlu, TBB’nin yönetiminin değişmesiyle beraber son derece duyarlı bir sürecin başlayacağına inandıklarını dile getirerek artık mesleki sorunların üzerinde gerçek anlamda durulacağını belirtti.
Türkiye siyasetinin önümüzdeki bir yıl içerisinde çok aktif biçimde bir anayasa tartışması içerisine girebileceğini öngören Durakoğlu şöyle devam etti: “Anayasa dediğiniz şey toplumsal bir uzlaşma metni. Onun yanı sıra çok temel bir hukuk metni. Dolayısıyla TBB’nin bu anlamda konumu, duruşu, hangi amaçlara hizmet ettiği, nereye ulaşmak istediği konuları bu açıdan son derece önemli. Anayasa çalışmaları içerisinde sadece o çalışmalara katılan değil, o konuşmaları yönlendiren konumunda bulunması gerekiyor. TBB, bu konumunu koruyabilirse barolarda aynı şekilde katkı vermek durumunda olabilir. Bu açıdan önümüzdeki bir yıl ve devam eden yıllar kuşkusuz son derece önemli” ifadelerini kullandı.
‘SORUNLAR AĞIRLAŞTI’
Durakoğlu, “Mesleki sorunlarımız çok ağırlaştı. Savunma hakkı önemli öçüde kısıtlandı. Siyaset yapmaktan öte meslek sorunları ile ilgili uğraş içine girebilecek bir TBB olacak. İnanıyorum ki barolarla birlikte yönetilen bir barolar birliği olacak. Türkiye ölçeğinde rastladığımız ve hep birlikte yaşadığımız tek adam yönetiminin bir uzantısı da TBB’ydi. Bu uzantı da ortadan kalmış olacak. Birliği birlikte yöneteceğiz” dedi.
‘TBB ANKARA’DAKİ SESİMİZ’
Türkiye’de bir yargı krizi yaşandığını belirten Durakoğlu, “Bunun karşısında Türkiye Barolar Birliği’nin rolü çok önemli. TBB bizim Ankara’daki sesimiz konumda. Olup bitene rıza gösterip boyun eğen bir anlayıştan daha çok tepki gösteren bir anlayışa ihtiyaç var. Türkiye mutlaka bir hukuk devleti olmaya dönüşmelidir. Türkiye yargısını bağımsız ve tarafsız kılabilmelidir. Bunu yapamadığımız sürece zaten herhangi bir alanda ekonomide dahil başarıya ulaşmamız mümkün değil. TBB’nin aktif tavrı bu açıdan önemli olacak. Böyle baktığımızda TBB’ye çok ciddi bir ihtiyaç var” dedi.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Omicron'da bu şikayetlere dikkat!
- Emekli maaşına zam oranını açıkladı
- BDDK, bankalar için harekete geçti
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Müdahalenin ardından dolarda son durum
- Borsa İstanbul'dan ardı ardına devre kesici