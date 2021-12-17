17 Aralık 2021 Cuma, 14:09

1996-2002 döneminde İstanbul Barosu Başkanlığı yapan ve çarşamba günü 82 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Yücel Sayman için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi.

Yücel Sayman'ın cenazesi saat 12.00'da istiklal Caddesi'ndeki baro önüne getirildi. Törene, Yücel Sayman'ın eşi Hacer Sayman, oğulları Yusuf Sayman, Can Sayman, kızı Yaprak Sayman, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile avukatlar ve sevenleri katıldı.

“GERÇEK BİR HOCAYI KAYBETTİK"

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu " Gerçekten yaşamı boyunca hep ders veren gerçek bir hocayı kaybettik. O yürek duruncaya kadar hep insan hakları adına demokrasi adına geride bıraktığı bir mücadeleyi simgeledi bir anlamda. Bir özgün dönemin baro başkanlığını yaptı, hepimize dersler bıraktı. Hukuk sanattır demişti, hem gerçek bir hukukçuydu. Hem bir akademisyen olarak gerçek bir avukattı. Bütün bunların ötesinde gerçek bir de sanatçıydı. O anlayışları özünde birleştirebilen bir kişiliğe sahipti" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Yücel Sayman'ın cenazesi cenaze aracına konularak Şakirin Camii'ne götürüldü.



