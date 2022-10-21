İstanbul Barosu, 22- 23 Ekim'de yapılacak oylamayla başkanını seçecek

21 Ekim 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı bu pazar belli olacak. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan Filiz Saraç, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Grubu’ndan Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu’ndan Gökhan Ahi, Önce Avukat Grubu’ndan Elif Görgülü, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu’ndan Gülden Sönmez, Genç Hukuk Hareketi Grubu’ndan avukat Türkan Kara, Güçlü Baro Grubu’ndan Avukat Merter Karagülle ve İstanbul Avukatlar Birliği Grubu’ndan A. Metin Uraçin başkanlık için 22-23 Ekim tarihlerinde yarışacak.

İstanbul Barosu’nun yeni başkan ve yönetiminin belirleneceği genel kurul 22 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde başlayacak ve iki gün sürecek. Seçim baro tarihinin en çekişmeli seçimlerinden birisi olarak gösterilirken iktidarın çoklu baro dayatmasına karşı direnişin ardından İstanbul Barosu’nda oluşacak tablo da merak edilen konular arasında. Bunun yanında avukatların özlük haklarına ilişkin talepler yine adayların vaatleri arasında yer alıyor. Cumhuriyet, İstanbul Barosu seçimlerine katılan avukatlarla konuştu.

KAZANIRSA İLK OLACAK

İstanbul Barosu’nun “Kimden gelirse gelsin hak ihlali, her zaman karşı durmuş” bir geleneğinin temsilcisi olduğunu vurgulayan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu avukat Filiz Saraç, “siyasete karışıyorsunuz”, iddialarına “İktidarda olanın kim olduğu hiç önemli değildir. Gücü elinde bulundurandır iktidarda olan. Güçlü olduğu için de hak ihlali iktidarda bulunandan gelir. İnsan haklarına işlerlik kazandırmakla görevli olan İstanbul Barosu da hiçbir zaman sözünü söylemekten bu durumda sakınmaz. Sakınmadığı için de her zaman muhalif duruş gösterir” ifadeleriyle yanıt verdi.

Filiz Saraç

"KADINLAR İÇİN GÖREV"

144 senelik tarihini olan ve insan hakları mücadelesi vermiş bir kurumda kadın baro başkanı olmamasını bir eksiklik olarak gördüğünü belirten Saraç, Ben şu anda bir kadın baro başkanı adayı olmuşsam ben bunu Cumhuriyete borçluyum, ben bunu Atatürk’e borçluyum derken, kadın mücadelesine yönelik şunları söyledi:

“Adaylığımı Cumhuriyet tarihine karşı İstanbul Barosu’na karşı bir görev bilirim, kadın hakları için bir görev biliyorum. Nitekim Türkiye Barolar Birliği’nde de Kadın Hukuku Komisyonu Koordinatörlüğü’nü de yaptım. Türkiye’nin çok yerlerinden gelen kadın hakları komisyonu üyelerimizi temsilcilerini hepsini birlikte çalışmalarımız oldu. Onları dinleme şansım oldu. Kadın şiddetiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Kadına özgü sorunlar olduğu gibi bugün insan haklarına işlerlik kazandırmak ve eşitlik gibi temel bir hakkı sağlamak adına da kadın baro başkanı olmalıdır diye düşünüyorum ve bunu savunmaktan çekinmiyorum.”

"KATILIMCI OLMALARINI SAĞLAYACAĞIZ"

Gençlerin yönetim mekanizmasından uzak kalmasıyla ilgili özeleştiri yapılması gerektiğini söyleyen Saraç bu konuya ilişkin fikirlerini şöyle açıkladı: İstatistiğe baktığımız zaman gençleşen bir avukat kadrosu var. İstanbul Barosu yönetiminin yapması gereken planlama ve programlamaları yapmak, genç meslektaşların katılımcı olmalarını sağlamak, onların dünya ölçeğinde neler yapabileceğini anlamak, yönlendirmek ve bunu planlamaktır. Gençleri bu yönde teşvik ederek seçime katılımlarını ve baronun yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

HASAN KILIÇ: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARI

Aday olmasındaki en büyük motivasyonunun, meslektaşlarının bu konuda kendisine verdiği büyük destek olduğunu belirten Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç, “Avukatlar görevlerini yaparken birçok sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Sırf görevlerini yapıyor diye darp ediliyorlar, vuruluyorlar, öldürülüyorlar. Sorunların çözümü için etkin, mücadeleci bir baroya ihtiyaç var. Genç avukatların, bağlı çalışan avukatların, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) sisteminden görev alan meslektaşlarımızın sorunları çözüm bekliyor” dedi.

Hasan Kılıç

GENÇLER İÇİN PROJELER

Genç meslektaşların sorunlarının çözümü ve baro çalışmalarına katılımlarını önemsediklerini söyleyen Kılıç, başkan olması durumunda hayata geçirilecek projeleri başlıklar halinde şöyle sıraladı:

- Genç Ofis: Genç avukatlara özel ortak ofis ve toplantı merkezleri açacağız.

- Yaz Eğitim Kampı: Genç avukatların hem eğlenip hem de meslek içi eğitimleri alabildiği yaz kampları düzenleyeceğiz.

- Genç Avukatlara en azından ilk beş yıla kadar vergi muafiyeti ve Bağ-Kur prim kolaylığı sağlanması yönünde çalışmalar yapacağız.

- Genç avukatlara yeni iş alanları sağlayacağız.

- Komisyon ve merkezlerde daha çok genç avukat ve kadın avukat temsilci bulunduracağız.

- Her bölgede genç avukat ve kadın avukat temsilcilerin olmasını sağlayacağız.

GÖKHAN AHİ: HUKUK VE DEMOKRASİNİN ÖNCÜLÜĞÜ İÇİN

Neden aday olduğu sorusunu Avukat Hakları Grubu Başkan Adayı Gökhan Ahi şöyle yanıtladı: “Avukatların yargı içindeki konumu ve itibarı gittikçe azalırken diğer yandan hukuki, fiili, psikolojik ve ekonomik sorunlarla baş başayız. Oysa, yargının diğer kurucu unsurları bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmişken siyasallaşmadan etkilenmeden bağımsız kalabilen, hukuk adına mücadelesini sürdüren bir tek avukatlar kaldı. 144 yıllık bir mazisi olan meslek örgütümüz İstanbul Barosuna başkan olmak için değil, başkanlık yapmak ve efsanevi başkanımız Orhan Adli Apaydın’ın mirasını taşımak için aday oldum” ifadelerini kullandı.

Gökhan Ahi

“İstanbul Barosu, tarih boyunca hukuk ve demokrasinin kalesi bir kurum olmuştur ve olmaya da devam edecektir” diyen Ahi, “Türkiye’nin hukuki, sosyal ve ekonomik geleceği için oldukça kritik gördüğümüz 2023 genel seçimlerinin adil ve dürüst bir şekilde sonuçlanması, seçmenlerin gerçek iradesinin sandığa yansıtılabilmesi adına İstanbul Barosu liderliğinde Türkiye’deki tüm avukatları seçim ve sandık güvenliğini sağlamak için bir araya toplayacağız” dedi.

ELİF GÖRGÜLÜ: DİNAMİK BİR YÖNETİM

“İstanbul Barosu uzun bir süredir belli bir grup tarafından yönetiliyor. Çok uzun süre görevde kalmak yönetimde olanları bir tür rahatlığa itiyor, yapılan yanlışlar tepkisiz kalabiliyor” diyen Önce Avukat Grubundan Elif Görgülü, neden aday olduğunu “Baktım çok sayıda kıdemli ya da genç arkadaşım benimle aynı duyguları hissediyor, bir araya geldik ve kendi yolumuzu açıp yürümeye karar verdik. Biz daha dinamik, enerjik, güçlü ve itibarlı bir baro olmasını istiyoruz ve daha aktif bir yönetimle önce mesleki sorunlarımızı çözersek bunu başaracağımıza inanıyoruz.” sözleriyle açıkladı. Görgülü, “Yıllarca staj eğitim merkezinde eğitmenlikten başkanlığa kadar çeşitli görevlerde bulunduğum için bu grup içinde tanıdıklarım ya da beni tanıyanlar var, genç meslektaşlarımızın yüzlercesi ile konuştuk. Ekonomik sorunları var ve gelecek kaygısı taşıyorlar. Biz avukatların mesleki ve ekonomik sorunlarını çözmeyi ve genç avukatlara aktif rol vermeyi ilke edindik” ifadelerini kullandı.

Elif Görgülü

ÜMİT KOCASAKAL: ÖNCE İLKE, SONRA SEÇİM!

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, 22-23 Ekim’de yapılacak İstanbul Barosu seçimleri öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Önce ilke sonra seçim” diyerek Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu avukat Filiz Saraç’a destek verdiğini söyledi.